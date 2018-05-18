На въезде в Исфару будет установлен символ города

CA-NEWS (TJ) - Ко Дню национального единства въезд в город Исфара полностью преобразится. Согласно плану администрации города праздничные мероприятия 27 июня стартуют здесь.

«На въезде в город в рамках инициативы «1300 дней ударного труда» к 30-летию независимости страны продолжаются работы по благоустройству территории, и буквально через месяц эта местность полностью поменяет свой облик», - сообщил пресс-секретарь главы города Икбол Тешаев.

По его словам, в настоящее время здесь возводится современное сооружение, которое включает место встречи гостей и отдыха приезжих, стоянку для автомашин.

«На фасаде сооружения будут установлены символы Республики Таджикистан, а портал будет украшать символ Исфары, который был утвержден Маджлисом народных депутатов города. Вокруг сооружения будет создан красивый сад и разбиты цветники», - сообщили в пресс-службе.

В центре символа Исфары расположена открытая книга, олицетворяющая стремление жителей к знаниям и вклад славных сынов древней Исфары в развитие таджикской цивилизации. Вершины гор, окрашенные в цвета национального флага, символизируют высокую духовность и стремление покорять высокие вершины развития, золотистые лучи солнца на фоне чистого синего неба – знак мира и спокойствия. Символ города окаймляет резная рамка, что свидетельствует о неисчерпаемом искусстве мастеров народного ремесленничества, сообщает АП.

По словам заместителя председателя города Собита Умарзода, проектная стоимость строительных работ составляет около 1 миллиона сомони ($111 тысяч). Свой вклад в создании этого сооружения внесли и трудовые коллективы города.