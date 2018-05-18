В Астане на реке Есиль откроется судоходный сезон

CA-NEWS (KZ) - Открытие навигации на реке Есиль в Астане состоится 21 мая в 12:00.

Как сообщает пресс-служба акимата города, сезон навигации продлится до 31 октября, во время которого жители и гости столицы традиционно смогут воспользоваться услугами водного транспорта.

К услугам населения предоставляется шесть комфортабельных пассажирских судна общей вместимостью 265 человек.

Ввиду проведения строительно-монтажных работ по возведению пешеходного моста в районе Амфитеатра, акимат Астаны утвердил временный маршрут со следующей схемой движения: с посадкой на причале у ротонды ниже памятника Кенесары – водорегулируемая плотина – Амфитеатр – ротонда ниже памятника Кенесары.

Протяженность временного маршрута составит 3 км, продолжительность маршрута – 25-30 минут.

Определены временные тарифы на проезд: взрослый – 500 тенге; детский (от 7 до 16 лет) – 250 тенге.

После окончания строительства моста ГККП «Есiл-Астана» возобновит перевозки по ранее утвержденному маршруту от причала ниже памятника Кенесары до Акорды протяженностью 18,8 км. Тарифы – 1000 тенге взрослый и 500 тенге детский.