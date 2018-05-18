Узбекистанцам запретили ввозить в Туркменистан жевательный табак

CA-NEWS (TM) - МИД Узбекистана на своем сайте опубликовало правила въезда и пребывания своих граждан в Туркменистане.

«В соответствии с законодательством Туркменистана иностранные граждане, в том числе граждане Республики Узбекистан, после въезда на территорию Туркменистана и по прибытии в пункт назначения, а также при изменения места пребывания в пределах страны обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в органах миграционной службы в течение 3 (трех) рабочих дней, не считая дня въезда в страну», - говорится в сообщении.

Граждане Узбекистана, следующие транзитом через территорию Туркменистана, регистрируются только на постах миграционного контроля, если срок их пребывания в Туркменистане, не считая дня въезда, не превышает 5 дней, отмечается в тексте.

Водители узбекских автотранспортных средств, занимающихся перевозкой грузов в международных сообщениях, если срок их пребывания в Туркменистане составляет не более 5 (пяти) дней, регистрируются только на постах миграционного контроля Государственной границы Туркменистана при осуществлении перевозки-транспортировки в направлении населенных пунктов, в том числе в пунктах назначения. Если срок их пребывания в Туркменистане, начиная со дня въезда на территорию страны, превышает 5 (пять) дней, то с учетом дня въезда в Туркменистан они регистрируются в органах миграционной службы в срок до 15 дней.

При нарушении данных правил граждане подвергаются штрафным санкциям в размере 1330 манатов (380$) и депортируются из страны на срок от 2 до 5 лет.

Кроме того, гражданам Узбекистана не разрешают ввозить в Туркменистан нас (жевательный табак), так как это вещество включено в список запрещенных, а также курить в общественных местах.