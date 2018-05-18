ФАО обозначила способы перехода к устойчивому агропродовольственному сектору для стран Европы и Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - 31-я сессия Региональной конференции ФАО для Европы и Центральной Азии, которая впервые проводилась в Российской Федерации, завершила свою работу после трех дней интенсивных дискуссий. Это пятый по счету форум, который состоялся в Воронеже с 16 по 19 мая, вслед за прошедшими этой весной Региональными конференциями ФАО по четырем регионам: Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, Азия и Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Северная Африка.

Делегации от 43 из 53 стран региона, а также Европейского Союза, наблюдатели и представители организаций гражданского общества, частного сектора, научно-исследовательских и академических центров приняли участие в обсуждении проблем, связанных с главными вызовами для продовольственной безопасности в регионе.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва отметил особое значение Повестки дня ООН до 2030 года по Целям устойчивого развития (ЦУР) и роль данной Региональной конференции в определении способов того, как образом страны Европы и Центральной Азии могут осуществить переход к устойчивому сельскому хозяйству и продовольственным системам в условиях меняющегося климата.

Несмотря на то, что в течение 2017 года проблема голода обострилась, регион в целом добился существенного прогресса в области продовольственной безопасности. Однако в этом отношении сохраняется серьезный разрыв между отдельными государствами, а 14,3 миллиона человек в регионе испытывают сложности в доступе к продовольствию, что квалифицируется как «отсутствие продовольственной безопасности». К тому же многие страны Европы и Центральной Азии сталкиваются с тройным бременем недоедания и неполноценного питания.

Участники Конференции рассмотрели необходимость повышения устойчивости сельского хозяйства и отметили огромный потенциал, в частности, агроэкологии. Участники отметили также необходимость развивать электронное сельское хозяйство в качестве одного из инструментов достижения целей Повестки дня до 2030 года.

Конференция поддержала главное направление деятельности организации. Эти задачи будут претворяться в жизнь через рамочную стратегию и три региональные инициативы: 1. Обеспечение равного участия мелких землевладельцев и семейных фермеров в использовании преимуществ от повышенной производительности и устойчивости, а также сокращение бедности; 2. Улучшение условий торговли агропродовольственными товарами и маркетинговая интеграция; и новая региональная инициатива (3.) по природным ресурсам и изменению климата.