Н.Назарбаев принял участие в концерте, посвященном 20-летию Казахского национального университета искусств

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 18 мая принял участие в концерте, посвященном 20-летию Казахского национального университета искусств.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в программе юбилейного концерта прозвучали популярные произведения казахских и зарубежных композиторов, среди них «Өнер ордасы» Кенеса Дуйсекеева, фрагмент из оперы «Қыз Жібек» Евгения Брусиловского, «Бұлбұл» Латифа Хамиди, «Симфонические танцы» из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна и другие композиции.

Президент поздравил присутствующих с 20-летием университета и отметил, что статус столицы подразумевает наличие соответствующей весомой культурной составляющей.

«Творческая интеллигенция вносит важный вклад в культурную жизнь столицы. Я пригласил в Астану из Алматы и со всего Казахстана ведущих представителей культуры. В мире существует много университетов, но Университет искусств имеется только у нас в Астане. Сейчас у нас есть театр оперы и балета, академия хореографии, центральный концертный зал и другие учреждения культуры. Все это для будущего нашей страны, для культуры и искусства», - сказал Н.Назарбаев.

Он отметил роль руководства и профессорско-преподавательского состава в становлении и развитии университета.

«В этом университете есть колледж, бакалавриат, магистратура и докторантура. В нем получают образование около 3000 человек. За 20 лет более 500 выпускников университета стали лауреатами международных конкурсов и смотров. Я желаю вам успехов, появления новых выдающихся музыкантов, новых имен, которые прославят нашу Родину – Республику Казахстан!» - заключил глава государства.