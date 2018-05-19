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  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев продлил полномочия акима Кызылординской области, достигшего пенсионного возраста

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продлил полномочия акиму Кызылординской области Крымбеку Кушербаеву.

Как сообщается в указе, опубликованном на сайте Акорды, срок полномочий акима продлен со дня достижения им пенсионного возраста до 20 мая 2021 года включительно.

К.Кушербаев родился 20 мая 1955 года. В 1996-1997 годы был пресс-секретарем - руководителем пресс-службы президента, затем до 1999года – министром образования, культуры и здравоохранения РК.

10 месяцев возглавлял Министерство здравоохранения, образования и спорта, а с октября 1999 года до декабря 2000 года – Министерство образования и науки. 18 декабря 2000 года был назначен акимом Западно-Казахстанской области, где проработал до ноября 2003 года.

С ноября 2003 года по январь 2006 года он был послом Казахстана в России, послом в Финляндии и Армении по совместительству. После возвращения на Родину К.Кушербаев стал акимом Мангистауской области (до декабря 2011 года), с июля 2012 года по сентябрь 2012 года был советником Н.Назарбаева, после чего был назначен заместителем премьер-министра РК. С января 2013 года является акимом Кызылординской области.

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