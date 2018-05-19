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  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Более 200 студентов Астаны станут полицейскими на лето

CA-NEWS (KZ) - Управление по делам общественного развития Астаны и Департаментом внутренних дел дали старт проекту студенческих отрядов правопорядка «Сақшы».

Как сообщает пресс-служба акимата города, 210 студентов столичных вузов и колледжей летом будут заниматься охраной общественного порядка. 18 мая им выдали специальную форму, удостоверения, а также провели инструктаж.

«В этом году мы немного поменяли формат данных отрядов. Наши студенты и волонтеры будут принимать участие не просто в охране порядка, а в первую очередь профилактике различных правонарушений, формировании культуры безопасности. Их задача – разъяснять, предотвращать преступления и несчастные случаи. К примеру, мы знаем, что сейчас много случаев детского травматизма, дети падают из окон. Об этом молодежь будет говорить с подростками и формировать культуру безопасности. Также мы будем привлекать студентов в купальный сезон, они будут разъяснять детям технику безопасности на воде», – сообщил руководитель управления Данияр Есин.

Отмечается, что на данный момент по городу действуют около 900 волонтеров – добровольных помощников полицейских.

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