Неделя высокой моды, турнир чемпионов КВН, фестивали. Акимат Астаны рассказал о мероприятиях к 20-летию города

CA-NEWS (KZ) - В Астане в рамках 20-летия города подготовленапраздничная программа из 630 мероприятий, которые пройдут в течение года.

В их числе, как сообщает акимат города, концерты, которые станут украшением предстоящих торжеств.

24-26 мая во Дворце независимости пройдет Неделя высокой моды Kazakhstan Fashion Week.

Концерт-шоу «Ұлы дала бірлігі» в формате оpen air с участием артистов казахстанской и российской эстрады состоится 29 мая на площади у монумента «Қазақ елі».

Международный турнир чемпионов высшей лиги КВН «Кубок Евразии» среди лучших команд из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Армении ждет гостей 4 июля в ледовом дворце «Барыс-Арена».

Международные фестивали современной музыки «Hip-Hop Fest», «Rock Fest», «DJ Fest» пройдут с 29 июня по 1 июля в ледовом дворце «Алау».

Международный фестиваль тюркской музыки «Астана Арқау» состоится 4-6 июля в амфитеатре на набережной реки Есиль (Ишим).

Международный фестиваль современной этнической музыки Spirit of Astana соберет слушателей 5-6 июля на площади у монумента «Байтерек».

Центральным торжеством станет гала-концерт, который пройдет 5 июля на площади у монумента «Қазақ елі».

В праздничный период с 25 июня по 6 июля состоится 61 мероприятие. Ожидается, что на празднование юбилея в Астану прибудут гости не только из Казахстана, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья, говорится в сообщении.