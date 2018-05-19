Казахстан намерен использовать информационные системы для сокращения теневого оборота нефти

CA-NEWS (KZ) - Министерство энергетики Казахстана намерено использовать информационные системы учета нефти.

Как сообщает пресс-служба ведомства, автоматизация сбора, обработки, хранения и использования информации об объемах добычи, подготовки, переработки, транспортировки, хранения, реализации, отгрузки, вывозе нефти в онлайн режиме с данных контрольных приборов учета нефти позволит сократить теневой оборот нефти и повысить собираемость налогов.

Требуемые государственные инвестиций в 2019-2025 годы – 4,8 млрд тенге (разработка и внедрение 2019-2021 годы – 2,7 млрд тенге; сопровождение 2022-2025 годы – 2,08 млрд тенге).

«Отрасль нуждается в тотальной цифровизации, в целях обеспечения прозрачности и снижения уровня теневого оборота будет внедрена система для учета добычи товарной нефти с применением контрольных приборов учета. Цифровизация нефтегазовой отрасли позволит эффективно использовать природные ресурсы за счет сокращения себестоимости иисключить человеческий фактор», - говорится в сообщении.