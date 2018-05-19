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  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Авиапарк Узбекистана пополнится тремя самолетами Боинг-787. Ш.Мирзиеев осмотрел подобный лайнер

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 18 мая прибыл в Ташкент после завершения официального визита в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в аэропорту он осмотрел новый Боинг-787. Dreamliner, то есть «лайнер мечта», способен совершать безостановочные полеты дальностью до 14 тыс. километров. Борт самолета выполнен из композитных материалов, что обеспечивает топливную эффективность. «Умные» технологии и комфортный салон создают удобства для пассажиров.

Отмечается, что Национальная авиакомпания ранее закупила два таких самолета. Согласно поручению президента, данному в феврале, был закуплен еще один Dreamliner. Он был доставлен в страну к прилету Ш.Мирзиеева из Вашингтона.

Глава республики осмотрел воздушное судно, ознакомился с его возможностями и условиями для сервиса и отметил необходимость увеличения объемов перевозки пассажиров Национальной авиакомпанией, создания больших удобств.

мирзиеев - самолет

По данным НАК «Узбекистон хаво йуллари», в США было подписано соглашение между национальным авиаперевозчиком и американской компанией «Боинг», согласно которому авиапарк Узбекистана пополнится еще двумя «лайнерами мечты» в 2019 году и одним - в 2020 году.

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