В Таджикистане пройдет международная олимпиада по ментальной арифметике
- Таджикистан, общество
- 9:15, 19 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане с 29 мая по 5 июня состоится образовательная международная олимпиада по ментальной арифметике GENIUSKID-ASIA 2018.
Как сообщает Академия ментальной арифметики «Империя знаний», олимпиада состоится в летнем лагере Национального банка РТ «Шохин» на берегу Кайраккумского водохранилища.
Таджикистан примет 250 детей в возрасте 6-16 лет из 10 стран мира, в том числе из Кыргызстана и разных городов России. Параллельно, специальная комиссия проведет чемпионат по техническому творчеству RoboLiga Asia 2018.
В рамках олимпиады для гостей и жителей Таджикистана запланирована экскурсия по историческому городу Худжанд.