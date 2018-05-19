В Таджикистане пройдет международная олимпиада по ментальной арифметике

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане с 29 мая по 5 июня состоится образовательная международная олимпиада по ментальной арифметике GENIUSKID-ASIA 2018.

Как сообщает Академия ментальной арифметики «Империя знаний», олимпиада состоится в летнем лагере Национального банка РТ «Шохин» на берегу Кайраккумского водохранилища.

Таджикистан примет 250 детей в возрасте 6-16 лет из 10 стран мира, в том числе из Кыргызстана и разных городов России. Параллельно, специальная комиссия проведет чемпионат по техническому творчеству RoboLiga Asia 2018.

В рамках олимпиады для гостей и жителей Таджикистана запланирована экскурсия по историческому городу Худжанд.