РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане пройдет международная олимпиада по ментальной арифметике

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане с 29 мая по 5 июня состоится образовательная международная олимпиада по ментальной арифметике GENIUSKID-ASIA 2018.

Как сообщает Академия ментальной арифметики «Империя знаний», олимпиада состоится в летнем лагере Национального банка РТ «Шохин» на берегу Кайраккумского водохранилища.

Таджикистан примет 250 детей в возрасте 6-16 лет из 10 стран мира, в том числе из Кыргызстана и разных городов России. Параллельно, специальная комиссия проведет чемпионат по техническому творчеству RoboLiga Asia 2018.

В рамках олимпиады для гостей и жителей Таджикистана запланирована экскурсия по историческому городу Худжанд.

print
  • Медведев объявил состав нового правительства России
  • В Сеуле прошла выставка «Монголия: Империя степных кочевников»
  • В Казахстане пройдет Чемпионат мира по хоккею
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×