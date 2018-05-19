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  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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После затопления Ашхабада президент Туркменистана уволил замминистра обороны по ЧС и объявил выговоры ряду чиновников
Предыстория: Ливни затопили столицу Туркменистана — Ашхабад

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов за недостатки в работе уволил заместителя министра обороны по чрезвычайным ситуациям Оразмамедова.

Как сообщает государственное телевидение республики, 17 мая на совместном заседании кабинета министров и Совета безопасности глава государства объявил строгий выговор министру обороны Яйлыму Бердыеву «за ослабление контроля над подведомственными службами».

Строгие выговоры также были объявлены вице-премьеру по строительству Дадебаю Амангелдиеву, управляющему делами Аппарата президента и кабинета министров Хаджымырату Хаджымырадову, хякиму Ашхабада Шамухаммету Дурдылыеву, министру коммунального хозяйства Мыратниязу Абилову, а также начальнику Государственной национальной службы «Туркменховаёллары» Доврану Сабурову.

15 мая из-за проливных дождей оказалась затоплена центральная часть Ашхабада. Власти города оказались не готовы к стихии.

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