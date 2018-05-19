Отправленный в Британии С.Скрипаль выписан из больницы

CA-NEWS (CA) - Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в Великобритании более двух месяцев назад, выписан из больницы, сообщает Национальная служба здравоохранения Англии.

«Это фантастическая новость, что Сергей Скрипаль достаточно здоров, чтобы покинуть окружной госпиталь Солсбери», - сказала директор больницы Кара Чарльз-Баркс.

66-летний С.Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены без сознания в городе Солсбери 4 марта.

Британия обвинила Россию в отравлении Скрипалей, а западные правительства, включая США, выслали более 100 российских дипломатов. Москва отвергла обвинения и приняла зеркальные меры.

Несколько недель Скрипали находились в критическом состоянии, однако их состояние начало резко улучшаться, и в апреле Юлия была выписана из больницы.

Британские и международные эксперты по химическому оружию утверждают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», впервые разработанным советскими военными.

Россия отрицает причастность к отравлению, которое стало первым известным случаем использования вещества в Европе со времен Второй мировой войны, и говорит, что Лондон раскручивает антироссийскую истерию на Западе.