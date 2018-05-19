В Индии перевернулся грузовик с цементом, погибли около 20 человек

CA-NEWS (CA) - В Индии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли около 20 человек.

Как сообщает агентство ANI, ДТП произошло 19 мая в Бхавнагаре, штате Гуджарат на северо-западе страны: нагруженный мешками с цементом грузовик, на котором также ехали люди, опрокинулся в деревне Баваяли в районе Бхавнагар.

В результате происшествия, погибли не менее 19 человек погибли, 7 пострадали.