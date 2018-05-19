В Ташкенте пройдет Фестиваль европейского кино

CA-NEWS (UZ) - Во Дворце кино им. Алишера Навои в Ташкенте 25-30 мая пройдет VI Фестиваль европейского кино.

По данным организаторов, зрителям будут представлены 12 фильмов из Германии, Латвии, Румынии, Словении, Швейцарии, Финляндии, Франции, Чехии и Венгрии и Бельгии.

Откроет фестиваль швейцарская романтическая музыкальная комедия «Сумасшедшие в любви» (Madly in love, 2010), демонстрирующая историю молодого человека из Шри-Ланки, проживающего в Швейцарии, который влюбляется в швейцарку. Однако его родители все за него решили.

Также на фестивале будут показаны 4 картины для семейного просмотра: «Пусть он будет баскетболистом» (Словения, 2017), «Дедушка, который опаснее компьютера» (Латвия, 2017), «Бубуль» (Швейцария/Бельгия, 2014) и «Домашний» (Румыния, 2012).

Мероприятие организовали делегация Европейского союза в Узбекистане и Национальное агентство «Узбеккино».