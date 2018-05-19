Пассажирский самолет, на борту которого находились 109 человек, разбился на Кубе

- Азия и мир, происшествия
- 11:06, 19 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился на Кубе.
Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.
По данным компании Global Air, которая арендовала лайнер, на борту самолета находились 109 человек, 104 пассажира и 5 членов экипажа.
Бортинженер, обслуживавший рейс, считает, что причиной авиакатастрофы мог быть технический сбой.
По данным свидетелей, самолет развернулся, чтобы вернуться в аэропорт, но врезался в линии и электропередачи.
Министерство транспорта Мексики сообщило, что самолет был выпущен в 1979 году.
Черные ящики не обнаружены.
В настоящее время все терминалы гаванского аэропорта продолжают работу.Позже появилось видео с места крушения