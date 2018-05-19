Пассажирский самолет, на борту которого находились 109 человек, разбился на Кубе

CA-NEWS (CA) - Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился на Кубе.

Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.

По данным компании Global Air, которая арендовала лайнер, на борту самолета находились 109 человек, 104 пассажира и 5 членов экипажа.

Бортинженер, обслуживавший рейс, считает, что причиной авиакатастрофы мог быть технический сбой.

По данным свидетелей, самолет развернулся, чтобы вернуться в аэропорт, но врезался в линии и электропередачи.

Министерство транспорта Мексики сообщило, что самолет был выпущен в 1979 году.

Черные ящики не обнаружены.

В настоящее время все терминалы гаванского аэропорта продолжают работу.

Позже появилось видео с места крушения