РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пассажирский самолет, на борту которого находились 109 человек, разбился на Кубе

CA-NEWS (CA) - Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился на Кубе.

Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.

По данным компании Global Air, которая арендовала лайнер, на борту самолета находились 109 человек, 104 пассажира и 5 членов экипажа.

Бортинженер, обслуживавший рейс, считает, что причиной авиакатастрофы мог быть технический сбой.

По данным свидетелей, самолет развернулся, чтобы вернуться в аэропорт, но врезался в линии и электропередачи.

Министерство транспорта Мексики сообщило, что самолет был выпущен в 1979 году.

Черные ящики не обнаружены.

В настоящее время все терминалы гаванского аэропорта продолжают работу.

Позже появилось видео с места крушения

print
  • До конца года 3 области Казахстана будут подключены к цифровому телевидению
  • Китайская компания ТВЕА реализует в Таджикистане ряд социальных проектов
  • В Астане в месяц Рамазан до трех мечетей будут бесплатно развозить автобусы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×