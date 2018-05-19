Организаторов и участников незаконных гонок в Таджикистане будут штрафовать на $2-3,2 тыс. и лишать прав

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, предусматривающий ответственность за организацию гонок и участие в них.

Как сообщает пресс-служба главы государства, один из подписанных законов «О дорожном движении» определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы дорожного движения, регулирует государственное управление дорожного движения, права и обязанности участников дорожного движения, классифицирует автодороги и транспортные средства.

Изменения также касаются обеспечения безопасности дорожного движения и медицинской безопасности участников дорожного движения.

Согласно поправкам, внесенным в Кодекс административных правонарушений, предусматривается ответственность за организацию и участие в незаконных гонках. Так, лица, организующие незаконные гонки, участвующие в гонках или предоставляющие свой транспорт другим лицам для участия в них, будут наказываться штрафом в размере от 250 до 300 расчетных показателей (12,5-15 тыс. сомони, $2-2,4 тыс.). Те же деятния, совершенные повторно, предусматривают штраф в 400 расчетных показателей (20 тыс. сомони, $3,2 тыс.). Одновременно лицо лишается на 2 года права вождения транспортными средствами.

Внесенные поправки в законы «О внутренних войсках МВД РТ», «Об органах национальной безопасности РТ» и «О пограничных войсках Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан» предусматривают освобождение от должности работников этих органов за нарушение законодательства о порядке об упорядочении традиций, торжеств и обрядов.

Закон «О среднем профессиональном образовании» расширил возможность для поступления в учебные заведения сирот, беспризорных и инвалидов.