В.Путин подписал указы о назначении нового состава правительства России

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового состава правительства РФ, возглавляемого премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

В список заместителей главы правительства вошли:

1. Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов,

2. Вице-премьер - глава аппарата правительства Константин Чуйченко,

3. Вице-премьер Ольга Голодец, будет отвечать за спорт и культуру,

4. Вице-премьер Татьяна Голикова, она будет отвечать за здравоохранение и пенсионную реформу,

5. Вице-премьер Виталий Мутко, займется строительством и региональной политикой,

6. Вице-премьер Дмитрий Козак, он будет заниматься вопросами промышленности и энергетики,

7. Вице-премьер Юрий Трутнев - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе,

8. Вице-премьер Алексей Гордеев, он будет курировать развитие сельского хозяйства,

9. Вице-премьер Юрий Борисов, он займется вопросами оборонно-промышленного комплекса,

10. Вице-премьер Максим Акимов, будет отвечать за цифровизацию экономики вместе с вопросами связи.

В список министров вошли:

1. Министр просвещения Ольга Васильева,

2. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков,

3. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов,

4. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин,

5. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев,

6. Министр юстиции Александр Коновалов,

7. Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев,

8. Министр иностранных дел Сергей Лавров,

9. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров,

10. Министр культуры Владимир Мединский,

11. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев,

12. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков,

13. Министр энергетики Александр Новак,

14. Министр экономического развития Максим Орешкин,

15. Министр по ГО и ЧС Евгений Зинчев,

16. Министр финансов Антон Силуанов,

17. Министр здравоохранения Вероника Скворцова,

18. Министр транспорта Евгений Дитрих,

19. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,

20. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин,

21. Министр обороны Сергей Шойгу.