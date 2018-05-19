В Афганистане во время матча на стадионе прогремели взрывы, погибли 8 человек

CA-NEWS (CA) - В афганском городе Джелалабаде в результате тройного взрыва погибли 8 человек, 45 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангахар на северо-востоке страны Аттауллаха Хогйани.

По его словам, взрывы прогремели на городском стадионе во время матча по крикету. Среди погибших организатор соревнования и заместитель мэра города Мехтарлам в провинции Лагман.