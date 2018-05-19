РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы модернизируют автовокзал «Сайран» и рынок «Тастак»

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил ход реконструкции автовокзала «Сайран» и модернизации рынка «Тастак».

Как сообщает пресс-служба акимата города, собственник вокзала представил предварительную концепцию дальнейшего развития территории. Планируется пересмотреть транспортную логистику автовокзала и создать благоустроенную привокзальную площадь с фонтанами, кафе, зелеными зонами и детскими площадками.

Глава мегаполиса отметил, что территория автовокзала должна стать новой точкой притяжения в микрорайоне.

Далее осмотрел ход модернизации универсального рынка «Тастак» на улице Толе би.

Для перевода торговли в современный формат владелец рынка инвестировал порядка 450 млн тенге. Возведено двухэтажное здание площадью 4,2 тыс. кв.метров, куда в июле будет переведена большая часть предпринимателей. После начнется реконструкция второй очереди рынка.

Также Б.Байбек ознакомился со строительством здания «Алматыгенплан» на проспекте Абая и реконструкцией площади Республики.

print
  • В Ашхабаде ликвидируют последствия ливня, который затопил туркменскую столицу
  • Новый НПЗ может быть построен в Шымкенте, Актау или Актобе
  • Всемирный банк выделит Узбекистану займ в $940 млн для новых проектов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×