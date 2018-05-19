В Алматы модернизируют автовокзал «Сайран» и рынок «Тастак»

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил ход реконструкции автовокзала «Сайран» и модернизации рынка «Тастак».

Как сообщает пресс-служба акимата города, собственник вокзала представил предварительную концепцию дальнейшего развития территории. Планируется пересмотреть транспортную логистику автовокзала и создать благоустроенную привокзальную площадь с фонтанами, кафе, зелеными зонами и детскими площадками.

Глава мегаполиса отметил, что территория автовокзала должна стать новой точкой притяжения в микрорайоне.

Далее осмотрел ход модернизации универсального рынка «Тастак» на улице Толе би.

Для перевода торговли в современный формат владелец рынка инвестировал порядка 450 млн тенге. Возведено двухэтажное здание площадью 4,2 тыс. кв.метров, куда в июле будет переведена большая часть предпринимателей. После начнется реконструкция второй очереди рынка.

Также Б.Байбек ознакомился со строительством здания «Алматыгенплан» на проспекте Абая и реконструкцией площади Республики.