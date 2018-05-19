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  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Э.Рахмон выразил соболезнования лидеру Кубы в связи с авиакатастрофой
Предыстория: Пассажирский самолет, на борту которого находились 109 человек, разбился на Кубе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю в связи с крушением пассажирского самолета, ставшим причиной гибели людей. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

«Мы глубоко опечалены трагическим известием о больших человеческих жертвах в результате крушения пассажирского транспортного самолета.

В этот скорбный час, выражая наши чувства сопереживания и соболезнования вам и дружественному народу Кубы, а также всем родным и близким погибших, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», - говорится в телеграмме.

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