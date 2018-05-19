При стрельбе в двух школах США погибли 11 человек

CA-NEWS (CA) - В США за сутки произошли 2 случая стрельбы в школах, приведшие к жертвам.

По данным СМИ, 18 мая при стрельбе в школе в Санта-Фе (Техас) погибли 10 человек, еще 10 ранены.

Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. Подозреваемый собирался покончить с собой. Его поместили в тюрьму округа Галвестон без возможности выхода под залог, предъявив обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Губернатор Грег Эббот сообщил, что молодой человек использовал ружье и револьвер 38-го калибра, которые взял у своего отца. Оружие было приобретено легально. Кроме того, в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и коктейли Молотова.

Мотивы преступника пока неизвестны.

В этот же день, по данным полиции округа Клейтон, при стрельбе на парковке возле учебного заведения в штате Джорджия погибла женщина, еще две получили ранения,

Инцидент произошел, когда в старшей школе Маунт-Зайон проходила выпускная церемония.

Представители правоохранительных органов отмечают, что пострадавшие не учились в школе.