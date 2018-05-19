Ш.Мирзиеев: Каждая семья должна заниматься предпринимательством

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая ознакомился с концепцией программы «Каждая семья – предприниматель» на примере Андижанской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, концепция, разработанная по его инициативе, нацелена на создание источников дохода путем обучения незанятого населения предпринимательству, ремесленничеству, фермерству и надомному труду.

«В Андижане население проживает компактно. Одного-двух заводов недостаточно для обеспечения занятости большого количества населения. Здесь людей можно прокормить только через предпринимательство, ремесленничество, птицеводство, рыбоводство. Если привлечем средства, предоставим необходимое оборудование, научим пользоваться им с умом, люди будут содержать себя сами, смогут обустроить свой быт, купить книги детям, оплачивать налоги, электричество, увеличатся поступления в бюджет. Год спустя вложенные средства вернутся в двойном объеме. Так должна работать экономика», - сказал президент.

Он дал ответственным лицам поручения по определению объема продукции, которые будут доставлять предприниматели и ремесленники, производству востребованных товаров, развитию птицеводства и рыбоводства.