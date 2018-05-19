В Астрахани открыли туркменскую школу

CA-NEWS (TM) - В селе Фунтово Приволжского района Астраханской области России 18 мая была открыта построенная туркменской стороной школа, рассчитанная на 190 учеников.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, в мероприятии приняли участие губернатор области Александр Жилкин, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, заместитель министра образования и науки Павел Зенькович, а также официальная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Отмечается, что в Фунтово проживает самая многочисленная в астраханском регионе туркменская диаспора.

Строительство новой школы началось по инициативе президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в 2016 году. Из Туркменистана в Астрахань были направлены специалисты в строительной сфере, стройматериалы доставлялись транспортно-пассажирским паромом по Каспийскому морю. Предварительная стоимость объекта 288 млн рублей.

«Это событие является отражением нашего общего стремления и далее укреплять дружественные связи между Российской Федерацией и Туркменистаном, которая основана на общих традициях и истории, которые касаются интересов наших народов. В последние годы в Туркменистане большое внимание уделяется образованию. Мы высоко ценим то, что туркменское руководство рассматривает Россию в качестве одного из ключевых партнёров в деле получения зарубежного образования для своих граждан», – цитирует слова Г.Карасина ТАСС.

Вместе со школой, которой присвоено имя туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги, состоялось и открытие памятника в его честь.