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  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев выразил соболезнование народу Кубы в связи с гибелью людей при крушении самолета

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщает 19 мая пресс-служба Акорды, глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета вблизи Гаваны.

«В этот трагический момент, разделяя глубокую горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Кубы.

Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.

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