Трем женщинам удалось выжить при крушении самолета на Кубе
- Азия и мир, происшествия
- 15:31, 19 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - Трем женщинам удалось выжить при крушении самолета на Кубе. Об этом в эфире телеканала CubaTV сообщил директор больницы Calixto Garcia Карлос Альберто Мартинес.
По его словам, их состояние стабильное, но угроза жизни остается.
«Они стабильны с точки зрения гемодинамики, но угроза для их жизни сохраняется из-за серьезных травм. Им потребуется интенсивное вмешательство медиков», - сказал врач.
Boeing-737, летевший из Гаваны в Ольгин, разбился через несколько минут после взлета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту было 110 человек, включая членов экипажа.