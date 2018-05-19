Трем женщинам удалось выжить при крушении самолета на Кубе

CA-NEWS (CA) - Трем женщинам удалось выжить при крушении самолета на Кубе. Об этом в эфире телеканала CubaTV сообщил директор больницы Calixto Garcia Карлос Альберто Мартинес.

По его словам, их состояние стабильное, но угроза жизни остается.

«Они стабильны с точки зрения гемодинамики, но угроза для их жизни сохраняется из-за серьезных травм. Им потребуется интенсивное вмешательство медиков», - сказал врач.

Boeing-737, летевший из Гаваны в Ольгин, разбился через несколько минут после взлета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту было 110 человек, включая членов экипажа.