Организация исламского сотрудничества выразила поддержку палестинцам

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял участие в чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Как сообщает пресс-служба МИД, саммит созван по инициативе председателя организации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с событиями в секторе Газа 14 мая 2018 года.

По данным внешнеполитического ведомства РК, казахстанская сторона выразила обеспокоенность обострением ситуации в Палестине, заявила о неприемлемости применения вооруженной силы против ее мирного населения и призвала международное сообщество предпринять всевозможные меры для немедленного прекращения насилия.

Минист также подчеркнул, что Иерусалим является родным домом для представителей разных этнических групп и религиозных убеждений, где палестинцы и израильтяне должны уважать право друг друга на существование. Любая попытка подвергнуть это право какому-либо сомнению, а также изменить исторический статус города ставят под угрозу мир и стабильность на всем Ближнем Востоке.

Заявив о приверженности Казахстана выполнению решений и резолюций Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, К.Абдрахманов отметил, что республика выступает за скорейшее, полноценное и всеобъемлющее урегулирование ситуации на Ближнем Востоке в рамках конструктивного политического диалога и призывает руководство Израиля и Палестины, а также все заинтересованные стороны предпринять шаги для обеспечения такого политического решения, которое бы сделало возможным мирное сосуществование двух государств, говорится в сообщении.

В чрезвычайном саммите ОИС приняли участие главы государств, правительств, парламентов и министры иностранных дел более 40 стран-членов организации.

По итогам саммита принято коммюнике, в котором участники выразили полную и всеобъемлющую поддержку палестинскому народу, отмечает МИД.