В Андижанском районе заработало узбекско-китайское предприятие по переработке коконов шелкопряда

CA-NEWS (UZ) - В Андижанском районе заработало предприятие Andijan Silk.Co.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев в ходе посещения предприятия нажал на символическую кнопку и дал старт производству.

Узбекско-китайское общество с ограниченной ответственностью занимается переработкой коконов шелкопряда и производством готовой продукции.

На предприятии установлено прядильное и швейное оборудование китайского производства стоимостью $2,1 млн. Трудоустроены 150 человек. До конца года планируется довести количество работников до 300.

С запуском проекта на полную мощность появится возможность переработки 300 тонн коконов в год. В текущем году запланирован экспорт готовой продукции на $5,1 млн.

Здесь же состоялась презентация проектов по развитию шелководства, производству кожевенно-обувной продукции, стройматериалов, пряжи и тканей.