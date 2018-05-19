В Андижанском районе заработало узбекско-китайское предприятие по переработке коконов шелкопряда

- Узбекистан, экономика
- 16:27, 19 мая 2018
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- Обновлено: 16:48, 19 мая 2018
CA-NEWS (UZ) - В Андижанском районе заработало предприятие Andijan Silk.Co.
Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев в ходе посещения предприятия нажал на символическую кнопку и дал старт производству.
Узбекско-китайское общество с ограниченной ответственностью занимается переработкой коконов шелкопряда и производством готовой продукции.
На предприятии установлено прядильное и швейное оборудование китайского производства стоимостью $2,1 млн. Трудоустроены 150 человек. До конца года планируется довести количество работников до 300.
С запуском проекта на полную мощность появится возможность переработки 300 тонн коконов в год. В текущем году запланирован экспорт готовой продукции на $5,1 млн.
Здесь же состоялась презентация проектов по развитию шелководства, производству кожевенно-обувной продукции, стройматериалов, пряжи и тканей.