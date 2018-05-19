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  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижанском районе заработало узбекско-китайское предприятие по переработке коконов шелкопряда

CA-NEWS (UZ) - В Андижанском районе заработало предприятие Andijan Silk.Co.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев в ходе посещения предприятия нажал на символическую кнопку и дал старт производству.

Узбекско-китайское общество с ограниченной ответственностью занимается переработкой коконов шелкопряда и производством готовой продукции.

На предприятии установлено прядильное и швейное оборудование китайского производства стоимостью $2,1 млн. Трудоустроены 150 человек. До конца года планируется довести количество работников до 300.

мирзиеев - шелковое предпр

С запуском проекта на полную мощность появится возможность переработки 300 тонн коконов в год. В текущем году запланирован экспорт готовой продукции на $5,1 млн.

Здесь же состоялась презентация проектов по развитию шелководства, производству кожевенно-обувной продукции, стройматериалов, пряжи и тканей.

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