Перед свадьбой принц Гарри стал герцогом
- Азия и мир, общество
- 16:27, 19 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - Королева Елизавета II предоставила титул герцога Сассекского принцу Генри Уэльскому. Так бабушка поздравила внука в день его свадьбы с американской актрисой Меган Маркл, пишет ТАСС.
У принца Гарри отныне следующие титулы: герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил.
Принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским. После бракосочетания Меган Маркл будет именоваться ее королевским высочеством герцогиней Сассекской. Принцессой Маркл не будет: Гарри занимает шестую позицию в списке претендентов на престол Соединенного королевства.
Свадьба принца и актрисы состоится сегодня, 19 мая.