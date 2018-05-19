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  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Перед свадьбой принц Гарри стал герцогом

CA-NEWS (CA) - Королева Елизавета II предоставила титул герцога Сассекского принцу Генри Уэльскому. Так бабушка поздравила внука в день его свадьбы с американской актрисой Меган Маркл, пишет ТАСС.

У принца Гарри отныне следующие титулы: герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил.

Принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским. После бракосочетания Меган Маркл будет именоваться ее королевским высочеством герцогиней Сассекской. Принцессой Маркл не будет: Гарри занимает шестую позицию в списке претендентов на престол Соединенного королевства.

Свадьба принца и актрисы состоится сегодня, 19 мая.

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