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  19 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Фоторепортаж – Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Предыстория: Перед свадьбой принц Гарри стал герцогом

CA-NEWS (CA) - Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл 19 мая обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Церемония прошла в присутствии членов королевской семьи, близких друзей пары и более 1,2 тыс. гостей, среди которых знаменитости Элтон Джон, Серена Уильямс, Джордж Клуни с супругой, Дэвид и Виктория Бекхэм и актеры из сериала «Форс-мажоры», в котором невеста сыграла одну из главных ролей.

Шафером принца Гарри выступил его старший брат принц Уильям. Меган к алтарю вел принц Чарльз, которого она попросила быть посаженным отцом. Благословил молодоженов архиепископ Кентерберийский.

Принц Гарри был в черной военной форме полка дворцовой кавалерии. Невеста для венчания выбрала белое платье от Givenchy с открытыми плечами и длинной фатой.

После церемонии, выйдя из часовни, герцог и герцогиня Сассекские поцеловались, а затем проехали по центру города.

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