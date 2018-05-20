Боевики попытались захватить заложников в церкви в столице Чечни. Есть погибшие (видео)

CA-NEWS (CA) - В Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила, сообщил «Интерфаксу» в субботу, 19 мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены», - сказал Кадыров.

Представитель правоохранительных органов позднее сообщил , что в результате нападения боевиков и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов (они были командированы в Чечню из Саратовской области), еще двое были ранены. Смертельное ранение также получил один прихожанин.

Бандиты были вооружены двуствольным обрезом, из которого вели огонь. Кроме того, у них было десять бутылок с зажигательной смесью. Собеседник агентства также сообщил о еще одном погибшем, в котором настоятель храма не признал прихожанина. Таким образом, он может оказаться пятым напавшим на храм боевиком.

Лидер напавших на церковь боевиков жил в одном из соседних регионов, остальные трое - жители Чечни, написал позднее в своем телеграм-канале Рамзан Кадров.

«Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по Чеченской Республике, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», - сказал Кадыров.

Правоохранительные органы пытаются установить возможных сообщников ликвидированных бандитов, проводятся следственные действия.

Также Кадыров заверил, что обстановка в Грозном сейчас спокойная.