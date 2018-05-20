Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме «Айка» о жизни мигрантки в Кыргызстана

CA-NEWS (KG) - Самал Еслямова, снявшаяся в картине российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка», стала лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля, передает «Интерфакс».

Получая награду, она поблагодарила режиссера. «Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь», - сказала она.

Социальная драма «Айка» повествует о девушке - мигрантке из Кыргызстана, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме, о ее душевных переживаниях и зарождающемся чувстве материнства.

Приз как лучший актер получил итальянец Марчелло Фонте, сыгравший в фильме «Собачник» Маттео Гарроне. «Черный клановец» Спайка Ли получил Гран-при Каннского фестиваля, вторую по значимости награду. Приз жюри получил фильм «Капернаум» ливанки Надин Лабаки.

Лучшим режиссером жюри признало поляка Павла Павликовского, снявшего фильм «Холодная война» и получившего три года назад «Оскара» за фильм «Ида». Жан-Люк Годар получил спецприз за картину «Образ и речь». Призы за лучший сценарий получили Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь») и Надер Саеивар («Три лица»).

Ранее, Сергей Дворцевой рассказал, что хотел показать, почему люди переступают через базовые нравственные законы и ценности.

«Я долгое время прожил в Средней Азии, и я знаю, как среднеазиатские женщины трепетно относятся к детям. Я подумал: «Черт возьми! Что происходит? Почему они отказываются от детей массово? Что их заставляет? Какая у них жизнь?» И чем глубже я входил в эту ситуацию, тем больше я понимал, насколько мы не знаем этой жизни, живя даже в Москве», - цитирует его слова РИА Новости.

Он отметил, что хотел показать в фильме, какие драмы возникают рядом с нами и что заставляет людей переступать базовые нравственные законы и ценности.

Дворцевой пояснил, что его творческий метод — это всегда поиск чего-то крайне уникального. «И если это уникальное схвачено очень точно, я продолжаю развивать историю от этого, от уникального живого момента. Я строю фильмы совсем по-другому, нежели делаются обыкновенные фильмы», - рассказал режиссер.

По его словам, все, что происходит в картине, очень реально, в ней нет ни одного искусственного элемента, поэтому самая тяжелая задача была у исполнительницы главной роли, Самал Еслямовой, так как ей было необходимо страдать каждую минуту.

«Когда мы обсуждали с актерами историю, мы думали, как могла жить эта женщина, которая девять месяцев носила ребенка, которого она не хотела, и жила в среде, которая его отталкивает. Это невероятная сильная женщина. Я про себя назвал ее «железная Айка», - отмечал Дворцевой.