Порошенко отозвал представителей Украины из органов СНГ

CA-NEWS (CA) - Президент Украины Петр Порошенко заявил об отзыве представителей страны из уставных органов Содружества независимых государств (СНГ). Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», он заявил во время праздничных мероприятий ко Дню Европы в Виннице.

«Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», - заявил украинский президент.

В своем выступлении Порошенко подчеркнул, что Европу стоит понимать не как географическую категорию, а как «общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку и его прав и свобод». «И украинцы, несомненно, — европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: не менее 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский союз. Уверен, Украина непременно станет членом большой европейской семьи! Празднуем День Европы вместе!» - сказал глава государства.

Заместитель руководителя пресс-службы исполкома СНГ Вера Якубовская сообщила, что пока что орган не получал уведомлений об отзыве украинских представителей. Руководитель пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров, в свою очередь, отметил, что слова Порошенко могут не иметь серьезных последствий. «Задайте украинской стороне вопрос: кого персонально они отозвали на этот раз? Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины. Прежде, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Это серьезные были должности. Но в 2014 году они предыдущих отозвали, а новых не назначили», — пояснил он сложившуюся ситуацию РИА Новости.

Как сообщает РБК, о планах по выходу Украины из состава СНГ неоднократно заявляли в Киеве. Уже в марте 2014 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил прекратить председательство страны в СНГ и объявил о начале процесса выхода из содружества. В октябре 2016 года о рассмотрении вариантов выхода страны из Содружества заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Тогда министр отмечал, что этот процесс осложняется большим количеством соглашений, подписанных в рамках СНГ, которые подлежат пересмотру или денонсации. Несмотря на это, уже через год, в октябре 2017 года, глава исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина фактически отошла от участия в работе организации. При этом дипломат отметил, что формально Киев все еще остается членом Содружества.

Как пояснял постоянный представитель России при организации Андрей Шведов, для юридического прекращения членства в СНГ Украине необходимо официально уведомить исполком организации за год до выхода.