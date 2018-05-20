В Узбекистане инсулин станет дешевле

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 мая провел видеоселекторные совещания по развитию фармацевтической отрасли, локализации импортных лекарственных средств.

Как сообщает пресс-служба главы республики, на местах вводятся в строй фармацевтические предприятия. В их числе заработавшее в селе Хортум Андижанской области ООО «Zamin Bio Health». Завод способен производить 10 млн флаконов инсулина в год.

Отмечается, что препарат, применяемый в лечении сахарного диабета, завозился в Узбекистан из-за рубежа. С вводом завода в строй сократится импорт данного лекарства, он станет доступнее. Так, если сейчас цена за один флакон инсулина на рынке составляет 36 тыс. сумов, завод способен поставлять препарат по 20 тыс. сумов.

«Это вопрос, имеющий очень актуальное значение. Без доступа к инсулину жизнь больного может оказаться под угрозой, он никогда не будет доволен нами. Необходимо снизить цену на такие жизненно важные лекарства и обеспечить своевременную поставку на места. Необходимо сделать так, чтобы люди ощутили эффект от нового производства», - отметил Ш.Мирзиеев.

Президент дал поручения по государственной поддержке отечественных производителей в их становлении и закреплении на рынке, содействии им в регистрации лекарственных субстанций.