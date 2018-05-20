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  20 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай и США договорились не допустить торговой войны

CA-NEWS (CA) - В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая.

Как сообщает агентство Синьхуа, стороны договорились прекратить введение взаимных пошлин и не вести торговую войну.

«Главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к консенсусу не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин», - заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам переговоров.

Он отметил, что решение давних торгово-экономических споров между Пекином и Вашингтоном потребует времени. «В будущем в ходе развития двусторонних отношений в них могут возникнуть новые трудности и новые противоречия, но мы должны сохранять спокойствие, поддерживать диалог и конструктивным образом решать их», - добавил чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести импортные пошлины на товары из КНР, Пекин заявил, что примет ответные меры.

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