Экс-премьер Италии С.Берлускони получил в наследство 3 млн евро от бывшей секретарши, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Экс-председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони получил наследство в размере 3 млн евро от скончавшейся бывшей сотрудницы генерального секретариата резиденции премьер-министра страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Stampa.

По информации издания, 88-летняя Анна Ч. скончалась 20 дней назад. Детей и мужа у нее не было, поэтому владелица трех больших объектов недвижимости и обладательница двух банковских счетов обратилась к адвокатам с просьбой составить завещание на С.Берлускони, с которым работала ранее.

«Синьора Анна Ч. обратилась к нам некоторое время назад. Женщина, скончавшаяся около 20 дней назад, попросила нас подготовить собственноручное завещание в пользу экс-премьера, с которым она работала в качестве секретаря в президиуме Совета министров», - цитирует газета адвоката Андреа Феррари.

Причиной «благосклонности» к С.Берлускони является «благодарность за годы совместной работы», отмечает издание.