РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экс-премьер Италии С.Берлускони получил в наследство 3 млн евро от бывшей секретарши, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Экс-председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони получил наследство в размере 3 млн евро от скончавшейся бывшей сотрудницы генерального секретариата резиденции премьер-министра страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Stampa.

По информации издания, 88-летняя Анна Ч. скончалась 20 дней назад. Детей и мужа у нее не было, поэтому владелица трех больших объектов недвижимости и обладательница двух банковских счетов обратилась к адвокатам с просьбой составить завещание на С.Берлускони, с которым работала ранее.

«Синьора Анна Ч. обратилась к нам некоторое время назад. Женщина, скончавшаяся около 20 дней назад, попросила нас подготовить собственноручное завещание в пользу экс-премьера, с которым она работала в качестве секретаря в президиуме Совета министров», - цитирует газета адвоката Андреа Феррари.

Причиной «благосклонности» к С.Берлускони является «благодарность за годы совместной работы», отмечает издание.

print
  • В Индии перевернулся грузовик с цементом, погибли около 20 человек
  • Казахстан намерен использовать информационные системы для сокращения теневого оборота нефти
  • Более 200 студентов Астаны станут полицейскими на лето
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×