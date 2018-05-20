В Кызылорде открыли памятник Б.Шукенову

CA-NEWS (KZ) - В Кызылорде определили победителей конкурса исполнителей «Отан-Ана», посвященного памяти заслуженного деятеля Казахстана, певца и композитора Батырхана Шукенова.

Как сообщает пресс-служба акимата области, в конкурсе приняли участие 25 исполнителей со всех регионов страны и Узбекистана.

В состав жюри вошли Дильназ Ахмадиева, Ринат Гайсин, Еркеш Шакеев, Олжас Байканов, а также заслуженный деятель РК Ержан Абдрахманов. Они оценивали исполнение песни по нескольким критериям: техника, тембр, силу голоса и артистизм.

Так, обладателем Гран-при стал исполнитель из Южно-Казахстанской области Ерик Туленов. Первое место досталось карагандинке Гульнаре Кушеновой, второе - исполнителю из Западно-Казахстанской области Айымбеку Сартукову, третье место разделили кызылординка Индира Баймбетова и астанчанка Кайырбаева Куляим.

Кроме того, специальный приз семьи Шукеновых получил алматинец Сырымтай Енсепов, специальный приз акима города - актюбинец Нуртас Омаров и кызылординец Турганали Шарапов, специальный приз областного управления культуры, архивов и документации получила кызылординка Арайлым Маханбетжанова.

После подведения итогов мероприятия состоялась торжественная церемония открытия памятника Б.Шукенову. В ней приняли участие родные, друзья и земляки певца, в том числе друг и соратник Байгали Серкебаев.

Памятник представляет из себя образ Б.Шукенова из клипа «Отан-Ана», где он предстает с саксофоном на руках. Общая высота памятника 3,6 метров, высота скульптуры 2,2 м, высота постамента 1,6 м, материал – бронза.

Слова благодарности руководству области и организаторам выразила мама певца Диляра Шукенова. «Спасибо всем, кто принимал участие в организации конкурса и установлении памятника Батырхану. Очень приятно было, когда сообщили, что собираются поставить памятник моему сыну и назвать в его честь парк», - сказала она.

В свою очередь Байгали Серкебаев отметил, что не случайно памятник поставили неподалеку от Дворца пионеров (нынешнего Дворца школьников), где Батыр сделал первые шаги в музыкальном творчестве. «Здорово, что мы собрались сегодня на его родине, в родном городе Батыра, который он очень любил и всегда вспоминал о нем с радостью и всегда рвался сюда приехать, вспомнить свое детство», - сказал друг певца.