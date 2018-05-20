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  20 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В честь Ораза Г.Бердымухамедов дал садака и подарил сиротам финики

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал садака «агзачар» (ифтар), сообщает государственное информагентство страны.

Поприветствовав собравшихся, глава государства подчеркнул, что участие в садака «агзачар» по случаю наступления месяца Ораза, который, по мнению великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули, является месяцем благословления единства и сплоченности, символично тем, что совпало с отмечаемым Днем Конституции и государственного флага Туркменистана.

Сказав «Да примет Всевышний прочитанные молитвы и данные садака! Кабул болсун!», президент обратился к муфтию с просьбой прочитать молитву «тебярек».

Затем участникам садака были предложены различные блюда национальной кухни.

садака - туркменистан

В этот же день, по данным СМИ, во Дворце детей-сирот состоялось праздничное мероприятие, на котором его воспитанники получили от имени Г.Бердымухамедов финики.

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