При крушении самолета на Кубе погибли 110 человек, в том числе 5 детей

CA-NEWS (CA) - В результате авиакатастрофы в аэропорту Гаваны погибли 110 человек, 3 ранены, сообщает The Gazette со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо.

По данным издания, всего на борту находились 113 человек, в том числе члены экипажа. Среди погибших 5 детей.

Также отмечается, что состояние выживших тяжелое.

По словам министра, специалисты обнаружили один черный ящик.

Накануне Boeing-737, летевший из Гаваны в Ольгин, разбился через несколько минут после взлета. В Кубе объявлен траур.