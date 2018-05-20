При крушении самолета на Кубе погибли 110 человек, в том числе 5 детей
- Азия и мир, происшествия
- 11:32, 20 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - В результате авиакатастрофы в аэропорту Гаваны погибли 110 человек, 3 ранены, сообщает The Gazette со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо.
По данным издания, всего на борту находились 113 человек, в том числе члены экипажа. Среди погибших 5 детей.
Также отмечается, что состояние выживших тяжелое.
По словам министра, специалисты обнаружили один черный ящик.
Накануне Boeing-737, летевший из Гаваны в Ольгин, разбился через несколько минут после взлета. В Кубе объявлен траур.