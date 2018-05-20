В Узбекистане ученый, скрестив местный и японский сорта, создал высокоурожайную шелковицу

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане ученый Абдуфаттох Мусурмонкулов создал новый сорт шелковицы «Мархамат-2017».

Как сообщает пресс-служба президента республики, Шавкату Мирзиееву рассказали о сорте, получившемся при прививке местного сорта «Узбекистан» и японского «Ошима».

Отмечается, что он отличается крупными размерами листьев и их густотой, за счет чего обеспечивается высокая урожайность. Так, если с одного гектара шелковичной плантации получается 20 тонн листьев, то сорт «Мархамат-2017» может давать до 40 тонн листьев.

«Шелководство - наша национальная ценность, богатство. Коконы можно заготавливать три раза в году. Готовые шелковые ткани позволят получать большую прибыль. Нам не хватает лишь корма - листьев шелковицы. Имеющиеся шелковицы устарели, их урожайность снизилась. Для развития шелковой отрасли необходимо создавать такие вот интенсивные и высокопродуктивные сорта», - сказал глава государства.