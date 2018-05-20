Люка Бессона обвинили в изнасиловании
- Азия и мир, происшествия
- 12:07, 20 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - Молодая актриса обвинила французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании.
Как сообщает телеканал BFMTV, актриса подала иск против режиссера 18 мая, начато расследование.
По версии 27-летней актрисы, имя которой не называется, инцидент произошел 17 мая в парижском отеле Bristol.
Бессон не помещен под стражу. По словам его адвоката, режиссер официально отрицает выдвинутые против него обвинения.