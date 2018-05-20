В аэропорту Балхаша ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы

CA-NEWS (KZ) - В аэропорту Балхаша в 2019 году будет завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Карагандинской области.

«Работы в аэропорту начинаются. Сама полоса находится в собственности Министерства обороны. Буквально на днях мы встречались с подрядной компанией, которая выиграла тендер на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. В этом году планируется закончить полностью все работы по устройству полосы. В этом случае аэропорт сможет принимать авиаборты любого класса», - сказал аким города Александр Аглиулин.

По его словам, сейчас действует один авиарейс Алматы–Балхаш. Он надеется, что в будущем загруженность воздушной гавани увеличится и реконструкция ВПП даст импульс развитию туризма в регионе.

«Если все пойдет, как обещает компания, то уже в начале следующего года наш аэропорт сможет принимать любой борт», - добавил аким.