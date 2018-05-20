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  20 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Еще одно село благоустроено в Узбекистане
Предыстория: В Узбекистане по поручению Мирзиёева за 45 дней заново отстроили кыргызское село Манас

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с работой, проводимой в рамках программы "Обод кишлок" в махалле Шахробод Улугнорского района, побеседовал с людьми.

Как сообщает пресс-служба главы государства, махалля Шахробод, до недавнего времени находившаяся в плачевном состоянии, сегодня приобрела совершенно новый облик. Здесь капитально отремонтированы 24 многоэтажных дома, детский сад и школа. Их кровля была обновлена и покрыта шифером. Выложено 7,3 тыс. кв.м брусчатки, установлены средства уличного освещения, скамейки.

Строительство и благоустройство будут продолжены. В планах организация свадебного зала на 150 мест, бани, минимаркетов, кондитерского и швейного цехов.

Президент, ознакомившись с проектами, дал указания по разработке генеральных планов районных центров.

В апреле стало известно, что по поручению Ш.Мирзиеева, за 45 дней было благоустроено кыргызское село Манас.

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