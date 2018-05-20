В Караганде стартовал полумарафон «Арманга жол»

CA-NEWS (KZ) - В Караганде 20 мая стартовал ежегодный полумарафон «Арманга жол». Старт забегу дал аким области Ерлан Кошанов.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, в этом году в полумарафоне принимают участие более 5 тыс. человек.

«Более 3,5 тыс. участников забега зарегистрировались заранее онлайн. В забеге «Балапан» принимают участие более 500 детей - это больше, чем в прошлом году, мальчики и девочки в возрасте от 8 до 14 лет. Еще у нас в этот раз бегут пейсмейкеры (люди, которые лидируют и задают темп на определенном отрезке дистанции). Тот, кто хочет установить личный рекорд, бежит за ними. Хочу отметить, что в этом году больше людей, больше хорошего настроения, больше позитива», - сказал президент Федерации легкой атлетики Карагандинской области, один из организаторов мероприятия Дмитрий Карпов.

У каждого забега есть свое название: участники «Арманга жол» должны пробежать 21 километр, «Спутник» - 14 километров, «Дружба» - 7 километров и «Балапан» - 2 километра.

«Основной целью было сделать идеальную трассу для полумарафона, чтобы участники смогли выполнить нормативы. В этом году мы пригласили ведущих спортсменов из Украины, Киргизии и Белоруссии. Будем ждать нового рекорда нашей трассы, скоро узнаем имя победителя», - добавил Д.Карпов.

Трасса полумарафона получила сертификат IAAF. Выполненные нормативы позволят участникам получить спортивные звания и разряды.

В прошлом году лучший результат на главной дистанции полумарафона показал Андрей Лейменов из Риддера (1 час и 15 минут).