Казахстанский офицер покорил Эверест в честь 20-летия Астаны

CA-NEWS (KZ) - Офицер Центра горной подготовки Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Казахстана Максут Жумаев покорил высочайшую точку планеты – пик Эверест.

Как сообщает пресс-служба ведомства, альпинист поднимался на восьмитысячник в 2007 году, но тогда он совершал восхождение по северной стороне. В этот раз М.Жумаев поднимался по южной стороне, которая считается более сложной. Одна из опасностей – подвижный ледоход Кхумбу – гигантский поток ледяных глыб.

Капитан стал одним из 10 альпинистов мира, в послужном списке которых есть оба маршрута.

Отмечается, что казахстанский альпинист покорил все 14 высочайших вершин мира. Восхождение на Эверест посвящено 20-летию Астаны.