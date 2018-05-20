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  20 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане начали выращивать бананы

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в рамках рабочего визита в Андижанскую область ознакомился с открытием банановой и помидорной теплицы.

Как сообщает пресс-служба главы республики, Общество с ограниченной ответственностью организовало теплицу по методу гидропоники, установило оборудование от турецкой компании Asya Modern Serachilik.

Президент ознакомился с системой охлаждения и полива с компьютеризированным управлением.

В теплице площадью 2 га выращиваются саженцы бананов. В первом сезоне ожидается получение 250-300 тонн урожая. А с теплицы, занимающей 1 га, планируют собрать и экспортировать в соседние страны 300 тонн помидоров. На предприятии создано более 30 постоянных рабочих мест.

банан

ОсОО планирует расширить комплекс, создав мощности для переработки и хранения продукции.

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