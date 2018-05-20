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  20 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В торговом доме в Кокшетау произошел пожар

CA-NEWS (KZ) - В торговом доме в городе Кокшетау Акмолинской области произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 20 мая в 12:35 по улице Абулкасымова, 95 «А» произошло возгорание кровли 2-этажного торгового дома «Триумф».

Пожар локализован в 13:05 и ликвидирован в 13:22. В результате пожара повреждена наружная отделка здания. Площадь пожара составила 400 кв.м.

Эвакуировано 35 человек. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 45 сотрудников службы пожаротушения и 9 единиц техники.

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