В Андижане планируется создать более 50 тыс. рабочих мест

CA-NEWS (UZ) - В Андижане планируется создать более 50 тыс. рабочих мест. Об этом на совещании в Улугнорском районе сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«В текущем году в области было предусмотрено создание 25 тысяч рабочих мест, что нас совершенно не удовлетворяет, так как безработных больше. Хокимы, руководители секторов должны содействовать привлечению инвестиций и технологий, организации промышленных и обслуживающих предприятий, обеспечению посредством этого занятости людей», - цитирует слова главы республики его пресс-служба сказал.

Отмечается, что перед приездом главы государства в область специальная рабочая группа разработала план по созданию более 51 тыс. рабочих мест.