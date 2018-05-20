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  20 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане планируется создать более 50 тыс. рабочих мест

CA-NEWS (UZ) - В Андижане планируется создать более 50 тыс. рабочих мест. Об этом на совещании в Улугнорском районе сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«В текущем году в области было предусмотрено создание 25 тысяч рабочих мест, что нас совершенно не удовлетворяет, так как безработных больше. Хокимы, руководители секторов должны содействовать привлечению инвестиций и технологий, организации промышленных и обслуживающих предприятий, обеспечению посредством этого занятости людей», - цитирует слова главы республики его пресс-служба сказал.

Отмечается, что перед приездом главы государства в область специальная рабочая группа разработала план по созданию более 51 тыс. рабочих мест.

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