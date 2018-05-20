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  20 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанско-немецкая компания будет собирать комбайны и тракторы в Северо-Казахстанской области

CA-NEWS (KZ) - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и региональный директор немецкого концерна CLAAS по Восточной Европе Нильс Ройтч подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба акимата СКО, документ предполагает создание совместного предприятия по производству сельскохозяйственной техники в регионе. Казахстанско-немецкая компания будет заниматься сборкой зерноуборочных комбайнов и тракторов «CLAAS».

Стороны ожидают, что данный меморандум станет механизмом повышения конкурентоспособности бизнеса в Казахстане и создаст основу для развития коммерческих связей и увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной техники в Казахстане.

Машиностроительная компания «CLAAS» является крупным производителем сельскохозяйственной техники. Она имеет 14 заводов в Европе, Азии и Америке, на которых работает свыше 11 тыс. человек. В Северной Америке продукция компании поставляется под торговой маркой LEXION Caterpillar. В продукцию «CLAAS» входят зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, пресс-подборщики, кормовые машины, телескопические погрузчики. Ежегодный оборот продукции компании составляет более 3 млрд евро.

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