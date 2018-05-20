Подобного приза не была удостоена ни одна актриса Казахстана, - аким СКО о победе С.Еслямовой в Каннах

CA-NEWS (KZ) - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил актрису Самал Еслямову и ее родителей с завоеванием приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Айка».

Как сообщает пресс-служба акимата СКО, С.Еслямова родилась в селе Аралагаш Аккайынского района, сейчас проживает в Москве. Ее родители живут в Петропавловске.

«От себя лично и от имени североказахстанцев поздравляю вас и Самал с такой важной победой! Мы гордимся, что блистательно сыгранная роль нашей землячки покорила жюри одного из самых старейших и престижных кинофестивалей в мире. До этого подобного приза не была удостоена ни одна актриса Казахстана. Отрадно, что творческое становление Самал прошло на благодатной североказахстанской земле. Здесь она росла, воспитывалась, училась в школе, в колледже искусств и играла в театре. Сегодня Самал прославила не только наш регион, но и всю страну», – отмечается в телеграмме поздравления.