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  20 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Подобного приза не была удостоена ни одна актриса Казахстана, - аким СКО о победе С.Еслямовой в Каннах
Предыстория: Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме «Айка» о жизни мигрантки из Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил актрису Самал Еслямову и ее родителей с завоеванием приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Айка».

Как сообщает пресс-служба акимата СКО, С.Еслямова родилась в селе Аралагаш Аккайынского района, сейчас проживает в Москве. Ее родители живут в Петропавловске.

еслямова - родители

«От себя лично и от имени североказахстанцев поздравляю вас и Самал с такой важной победой! Мы гордимся, что блистательно сыгранная роль нашей землячки покорила жюри одного из самых старейших и престижных кинофестивалей в мире. До этого подобного приза не была удостоена ни одна актриса Казахстана. Отрадно, что творческое становление Самал прошло на благодатной североказахстанской земле. Здесь она росла, воспитывалась, училась в школе, в колледже искусств и играла в театре. Сегодня Самал прославила не только наш регион, но и всю страну», – отмечается в телеграмме поздравления.

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